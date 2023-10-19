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02:40, 19 октября 2023Мир

Байден решил запросить 60 миллиардов долларов для Украины

NBC: Байден запросит у Конгресса 60 миллиардов долларов на помощь Киеву
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден планирует запросить у Конгресса около 60 миллиардов долларов на помощь Украине, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как уточнили журналисты, Киев получит большую часть из 100 миллиардов долларов, которые выделят для Украины, Израиля, Тайваня, а также охрану американской границы. Издание добавило, что подготовка этого пакета еще не завершена. Ожидается, что Байден представит его в конце этой недели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки. По его словам, помощь западных партнеров останется неизменной несмотря на обострение конфликта между Израилем и Палестиной. До этого лидер Украины заявил, что внимание международного сообщества в адрес Киева может снизиться из-за ситуации в Израиле.

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    Марина Совина
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