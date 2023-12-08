Порошенко назвал зависимость Украины от выборов в США недопустимой

Порошенко: зависимость Украины от внутренних процессов в США недопустима

Зависимость Украины от внутренних процессов в США недопустима. Об этом заявил бывший президент республики Петр Порошенко в интервью телеканалу France24.

«Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей... внутриполитических вопросов на выборах в следующем году (в США). Это абсолютно неприемлемо», — сказал Порошенко.

Бывший президент назвал «опасным знаком» для Украины трудности с голосованием по пакету предоставлению финансовой помощи.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что без помощи от Вашингтона в стране уже в январе начнутся проблемы с социальными выплатами.