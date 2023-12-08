Азаров: без помощи США на Украине начнутся проблемы с социальными выплатами

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что без помощи США на Украине начнутся проблемы с социальными выплатами. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По мнению Азарова, без финансовой помощи на Украине уже в январе начнутся проблемы с соцвыплатами. Так он прокомментировал дискуссии в США по вопросу выделения помощи Украине и Израилю.

«В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен (50,5 миллиарда рублей по текущему курсу) на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу», — написал Азаров.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа рассказала, что Украине может грозить нехватка средств для социальных выплат без помощи США. По ее словам, страна столкнется с такой проблемой уже в начале года.