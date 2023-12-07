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23:57, 7 декабря 2023Бывший СССР

На сайте Зеленского появилась петиция о запрете Telegram на Украине

На сайте Зеленского появилась петиция о запрете Telegram на территории Украины

Фото: Adem AY / Unsplash

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны.

Петиция была опубликована 6 декабря. За сутки ее подписали 519 человек из необходимых 25000.

По словам автора документа, во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности. Также отмечается, что приложением активно пользуются многие солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против страны.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин обвинил в скорой катастрофе в стране Владимира Зеленского. По его словам, к этому уже в 2024 году приведет прекращение помощи со стороны США.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа, в свою очередь, заявила, что без помощи США Украине может грозить нехватка средств для социальных выплат.

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      Марина Совина
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