На Украине предрекли проблемы с соцвыплатами без помощи США

Депутат Рады Подласа: без помощи США Украине грозят проблемы с соцвыплатами

Без помощи США Украине может грозить нехватка средств для социальных выплат. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа, пишет Forbes Ukraine.

По словам депутата, без американской финансовой помощи Украина может столкнуться с такой проблемой уже в январе. Как сообщил источник издания в правящей украинской партии «Слуга народа», в первый месяц 2024 года общий дефицит бюджета республики может составить 20 миллиардов гривен.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что США продолжат выделять Украине средства, однако в гораздо меньшем объеме, чем требуется Вооруженным силам республики. По его мнению, в связи с этим Киев ожидает нехватка денег и боеприпасов.