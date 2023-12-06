Украине предрекли нехватку денег и боеприпасов

Американист Дудаков заявил, что Украину ожидает нехватка денег и боеприпасов

США продолжат выделять Украине средства, однако в гораздо меньшем объеме, чем это нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому Киев ожидает нехватка денег и боеприпасов. Таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

«Все последние транши составляют лишь считанные десятки или сотни миллионов долларов. Аппаратчики Белого дома и Пентагона уже вынуждены сокращать помощь из-за того, что Конгресс не выделяет новые транши», — рассказал американист.

При этом Дудаков отметил, что США не прекратят выделять Украине средства.

В каком-то объеме помощь может продолжаться еще довольно долгое время Малек Дудаков политолог-американист

«Даже если Конгресс не согласует новые украинские бюджеты, Пентагон может поставлять что-то из своих запасов. Поэтому ожидать того, что полностью все транши прекратятся, не стоит. Но, конечно, их объем будет очень небольшим», — объяснил он.

По мнению американиста, согласование новых траншей для Украины произойдет только после рождественских каникул.

«Раскол между республиканцами и демократами усилился, поэтому вряд ли им быстро удастся согласовать выделения средств Украине. Для Украины это будет означать много негативных последствий. Конечно, совсем без траншей их не оставят — что-то будет идти небольшими объемами из Америки, что-то из Европы, но гораздо меньше, чем нужно украинцам», — заключил он.

Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что США вот-вот бросят Украину.

В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения денег Киеву.