Украине предрекли нехватку денег и боеприпасов
США продолжат выделять Украине средства, однако в гораздо меньшем объеме, чем это нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому Киев ожидает нехватка денег и боеприпасов. Таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» поделился политолог-американист Малек Дудаков.
«Все последние транши составляют лишь считанные десятки или сотни миллионов долларов. Аппаратчики Белого дома и Пентагона уже вынуждены сокращать помощь из-за того, что Конгресс не выделяет новые транши», — рассказал американист.
При этом Дудаков отметил, что США не прекратят выделять Украине средства.
В каком-то объеме помощь может продолжаться еще довольно долгое время
«Даже если Конгресс не согласует новые украинские бюджеты, Пентагон может поставлять что-то из своих запасов. Поэтому ожидать того, что полностью все транши прекратятся, не стоит. Но, конечно, их объем будет очень небольшим», — объяснил он.
По мнению американиста, согласование новых траншей для Украины произойдет только после рождественских каникул.
«Раскол между республиканцами и демократами усилился, поэтому вряд ли им быстро удастся согласовать выделения средств Украине. Для Украины это будет означать много негативных последствий. Конечно, совсем без траншей их не оставят — что-то будет идти небольшими объемами из Америки, что-то из Европы, но гораздо меньше, чем нужно украинцам», — заключил он.
Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что США вот-вот бросят Украину.
В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения денег Киеву.