Политолог Соскин: прекращение помощи от США станет катастрофой для Украины

В скорой катастрофе на Украине президента страны Владимира Зеленского обвинил в своем YouTube-канале экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. По его словам, к этому уже в 2024 году приведет прекращение помощи со стороны США.

«Все, денег от Штатов не будет, уже Сенат проголосовал ничего не давать, "отличный" сигнал для Зеленского и Украины», — сказал эксперт.

Кроме того, Соскин указал на провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, по результатам которого, отметил он, страна не получила ничего, кроме потерь и больших затрат.

Политолог добавил, что в стране сейчас происходит политический и военный раскол, а также демографическая и финансово-экономическая катастрофы. «Страна в дефолте — это все результат деятельности Зеленского», — заключил Соскин.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму из-за политики ее президента. Он считает, что страна идет к тому, что в ней все будет зависеть от настроения одного человека.