Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 7 декабря 2023Бывший СССР

Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

Политолог Соскин: прекращение помощи от США станет катастрофой для Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В скорой катастрофе на Украине президента страны Владимира Зеленского обвинил в своем YouTube-канале экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. По его словам, к этому уже в 2024 году приведет прекращение помощи со стороны США.

«Все, денег от Штатов не будет, уже Сенат проголосовал ничего не давать, "отличный" сигнал для Зеленского и Украины», — сказал эксперт.

Кроме того, Соскин указал на провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, по результатам которого, отметил он, страна не получила ничего, кроме потерь и больших затрат.

Политолог добавил, что в стране сейчас происходит политический и военный раскол, а также демографическая и финансово-экономическая катастрофы. «Страна в дефолте — это все результат деятельности Зеленского», — заключил Соскин.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму из-за политики ее президента. Он считает, что страна идет к тому, что в ней все будет зависеть от настроения одного человека.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченские спецназовцы взорвали вышку связи на территории России. Зачем им это было нужно?

      Сексолог перечислил вызывающие перелом полового члена действия

      Расправившегося с двухлетней падчерицей россиянина отправили в СИЗО

      Мать одной из учениц опровергла основную версию стрельбы в брянской гимназии

      Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

      В МИД Британии высказались о последствиях одобрения США помощи Украине

      Цены на нефть упали

      Популярный российский блогер раскрыл секрет крепкого брака

      Раскрыты будущие гаджеты Apple

      Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости