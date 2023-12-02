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20:21, 2 декабря 2023Бывший СССР

Кличко рассказал о движении к авторитаризму на Украине

Spiegel: Кличко заявил о движении к авторитаризму на Украине из-за Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина движется к авторитаризму из-за политики ее президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводит немецкая газета Der Spiegel.

По его мнению, Украина идет к тому, что в ней все будет зависеть от настроения одного человека. «Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — сказал он, добавив, что на Украине в перспективе может не остаться независимых институтов власти.

Как указал Кличко, с начала российской спецоперации он не провел с Зеленским ни одной встречи и ни одного телефонного разговора. Политик также рассказал, что многие мэры украинских городов с подачи президента были отстранены от должности решением суда, и это привело к хаосу в стране в первые месяцы военного конфликта.

Ранее Кличко в интервью изданию «Левый берег» обвинил Зеленского в том, что он санкционирует проведение обысков у тех, кого опасается как конкурента за власть.

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      Виктория Кондратьева
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