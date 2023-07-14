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22:16, 14 июля 2023Бывший СССР

Кличко обвинил Зеленского в проведении обысков у конкурентов за власть

Мэр Киева Кличко обвинил Зеленского в проведении обысков у конкурентов за власть
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Левый берег» обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он санкционирует проведение обысков у тех, кого опасается как конкурента за власть.

Политик ответил на вопрос журналистки о том, будет ли он президентом Украины. «Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, Владимир Александрович начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству», — сказал Кличко.

Он добавил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совещаниях с силовиками дает указания искать некий криминал в окружении мэра Киева, чтобы создать вокруг него негативный фон.

При этом Кличко отметил, что ему доподлинно неизвестно, осведомлен ли о подобных действиях Зеленский.

Ранее мэр Киева заявил, что готов побороться за должность президента Украины, но уточнил, что это вопрос преждевременный. «Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», — сказал политик.

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    Марина Совина
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