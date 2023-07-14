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21:04, 14 июля 2023Бывший СССР

Кличко поразмышлял о должности президента Украины

Кличко заявил о готовности стать президентом, но отметил преждевременность этого вопроса
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов побороться за должность президента Украины, но уточнил, что этот вопрос преждевременный. Заявление политика передает издание «Левый берег».

«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», — сказал Кличко. При этом он отметил, что говорить о выборах президента еще рано.

По его словам, размышлять о должности главы государства можно будет после завершения боевых действий в стране.

Ранее Кличко обвинил власти Украины в поиске поводов дискредитации руководства столицы. Он рассказал, что государственная комиссия, проверяющая качество мостов, высказывает претензии только киевскому руководству.

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    Алевтина Запольская
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