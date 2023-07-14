Кличко обвинил власти Украины в дискредитации руководства Киева

Мэр Киева Кличко обвинил центральные власти Украины в дискредитации руководства столицы

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральные власти Украины в поиске поводов для манипуляций и дискредитации руководства столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), решила собрать данные о состоянии 28 тысяч мостов по всей стране. К данному моменту была получена информация почти о 22,5 тысяч сооружений. При этом публично претензии высказываются только в адрес Киева, подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что за мост Патона, который находится в аварийном состоянии, власти столицы не несут ответственности. Как утверждает мэр, два года назад работы по ремонту сооружения были включены в программу «Большая стройка», подотчетную правительству Украины. При этом конструкцию регулярно обследует город, проводя критически важные ремонтные работы, добавил Кличко.