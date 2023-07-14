Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 14 июля 2023Бывший СССР

Кличко обвинил власти Украины в дискредитации руководства Киева

Мэр Киева Кличко обвинил центральные власти Украины в дискредитации руководства столицы

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральные власти Украины в поиске поводов для манипуляций и дискредитации руководства столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), решила собрать данные о состоянии 28 тысяч мостов по всей стране. К данному моменту была получена информация почти о 22,5 тысяч сооружений. При этом публично претензии высказываются только в адрес Киева, подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что за мост Патона, который находится в аварийном состоянии, власти столицы не несут ответственности. Как утверждает мэр, два года назад работы по ремонту сооружения были включены в программу «Большая стройка», подотчетную правительству Украины. При этом конструкцию регулярно обследует город, проводя критически важные ремонтные работы, добавил Кличко.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    ЮАР заявила об отказе России заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС

    Аналитик НАТО заявил о сюрпризах для ВСУ от российской армии

    Россиянка облила москвича кипятком ради документов на квартиру

    В России объявили предупреждение из-за дрейфующей в Черном море морской мины

    В Европе россиянку отказались пускать в самолет из-за гражданства

    УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро

    Мать Протасевича вернулась в Белоруссию

    Производитель Pringles окончательно ушел из России

    Россиян предостерегли от использования кефира и сметаны при солнечных ожогах

    Следователи возбудили дело из-за взрыва машины в Белгороде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости