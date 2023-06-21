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17:08, 21 июня 2023Бывший СССР

Кличко пожаловался на шквальную кампанию по дискредитации

Мэр Киева Кличко заявил о развернутой против него шквальной кампании по дискредитации

Фото: Markus Schreiber / AP

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о развернутой против него и центральных властей шквальной кампании по дискредитации на фоне расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами. В своем Telegram-канале политик опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на «бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города».

По словам украинского градоначальника, в военное время подобные меры вносят хаос в управление столицей и не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Он также отметил, что ни один из глав районных администраций, ответственных за проблемы с укрытиями, «не пострадал». В связи с этим он усомнился в объективности и отсутствии политических мотивов в расследовании.

«Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени!» — подчеркнул Кличко.

15 июня стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с поста мэра Киева

Ранее сообщалось, что на Украине обострился конфликт между Зеленским и Кличко. Причиной их ссоры послужило состояние бомбоубежищ — выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями.

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    Варвара Кошечкина
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