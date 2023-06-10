Назван прогноз последствий конфликта Зеленского и Кличко

Стало известно, к чему приведет конфликт Зеленского и Кличко из-за бомбоубежищ

На Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Причиной их ссоры послужило состояние бомбоубежищ — выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями. При этом Кличко своей вины не признает, пишут «Известия».

Отмечается, что Зеленский и Кличко вспыхнул конфликтуют не в первый раз. В ноябре прошлого года они поссорились из-за «пунктов несокрушимости» — палаток, где люди могли погреться и зарядить телефоны. Тогда президент страны заявил, что получает много жалоб на работу этих пунктов в Киеве. Кличко сообщил, что вступать в политические баталии не хочет. «Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо», — сказал он в ответ на претензии.

А в августе прошлого года Кличко рассказывал, что офис президента пригрозил ему лишением гражданства. Причиной якобы стала его активная общественная позиция.

Эксперты считают, что Зеленский хотел бы убрать Кличко с должности мэра, но сделать этого пока не может. По словам политолога политолог Александра Дудчака, офис президента работает над снижением рейтинга Кличко и ослабление его политических позиций. В планах лидера страны — назначить вместо него своего доверенного человека. «Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — рассказал собеседник издания.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на сложное состояние киевского городского хозяйства. От подчеркнул, что благодаря прошедшим проверкам всем стало известно, что почти половина убежищ непригодна для использования. При этом и Зеленский, и Кличко, и главы районов не решают проблему, а перекладывают ответственность друг на друга.

Ранее на желание Зеленского избавиться от Кличко указал бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. По его мнению, президент в лице мэра видит угрозу своему положению.