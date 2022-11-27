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23:54, 27 ноября 2022Россия

В ЛНР указали на желание Зеленского избавиться от Кличко

Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о желании Зеленского избавиться от мэра Киева Кличко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Скандал вокруг пунктов обогрева в Киеве и предложенная главой фракции правящей партии «Слуга народа» Давидом Арахамией совместная инспекция этих пунктов свидетельствуют о желании команды президента Украины Владимира Зеленского избавиться от конкурента в лице мэра столицы Виталия Кличко. На это в беседе с ТАСС указал бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Здесь прекрасно все: и попытки наши удары по сети доставки вооружений подать как борьбу с мирными гражданами, и оправдать попытку офиса президента убрать конкурента в лице Кличко, в сторону которого очень неровно дышит Зеленский. Когда это стало очень явно видно, Арахамию и выпихнули с кривым оправданием», — заявил Мирошник.

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По его мнению, Зеленский в лице Кличко видит угрозу своему положению. Экс-посол пояснил, что Запад видит в Кличко одну из альтернатив на замену Зеленскому, «если он вдруг выкинет очередной финт типа "удара по Польше"». «Зеленский же не терпит конкуренции и готов расправиться с теми, кто покушается на его президентскую роль, любым способом», — добавил Мирошник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко после обвинений в некачественной работе пунктов обогрева в украинской столице обвинил партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в политических манипуляциях. Он подчеркнул, что работе пунктов уже придали неуместный политический окрас в сложной ситуации для страны.

После этого руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предложил Кличко самому проверить работу пунктов обогрева. По его словам, в течение недели власти украинской столицы исправят ошибки, и они вместе с главой Киева смогут отправиться на инспекцию.

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Марина Совина
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