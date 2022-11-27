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23:47, 27 ноября 2022Бывший СССР

В партии Зеленского предложили Кличко самому проверить пункты обогрева в Киеве

Председатель «Слуги народа» Арахамия предложил Кличко проверить пункты обогрева в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко, обвинивший партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в манипуляциях из-за пунктов обогрева, может сам проверить работу спецслужб через неделю. C таким предложением выступил руководитель партии в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение недели власти украинской столицы исправят ошибки, и они вместе с главой Киева смогут отправиться на инспекцию.

«Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций», — заключил Арахамия. Он добавил, что отчеты местных властей отличались от того, что сообщали жители города и СМИ.

Накануне Кличко обвинил партию Зеленского в политических манипуляциях по вопросу пунктов обогрева. «Когда я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото», — написал он.

Марина Совина
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