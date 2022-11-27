Мэр Киева Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева

Мэр Киева Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях по вопросу пунктов обогрева

Мэр Киева Виталий Кличко после обвинений в некачественной работе пунктов обогрева в украинской столице обвинил партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в политических манипуляциях. Видеообращение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Когда я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото», — написал он в комментарии под видео.

Кличко подчеркнул, что работе пунктов уже придали неуместный политический окрас в сложной ситуации для страны. «Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься, — подчеркнул он — Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы».

По его словам, город снабдил более 400 генераторов для работы пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации. Также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева.

В начале ноября в украинской Виннице начали обустраивать городские пункты обогрева. Подобные пункты были созданы на случай чрезвычайных ситуаций с отоплением или перебоями с электроснабжением.