На Украине начали обустраивать пункты обогрева

В украинской Виннице начали обустраивать пункты обогрева

В украинской Виннице начали обустраивать городские пункты обогрева. Об этом телеканал «Пятый» сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что подобные пункты были созданы на случай чрезвычайных ситуаций с отоплением или перебоями с электроснабжением. Как заявляют их посетители, уже сейчас туда приходят удаленно работающие специалисты, поскольку там есть бесперебойное электричество и доступ в интернет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего французского коллеги Эммануэля Макрона помощи в восстановлении энергетики республики, а также поблагодарил его за «неослабевающую поддержку».