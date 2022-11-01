Зеленский попросил у Макрона помощи в восстановлении энергетики

Зеленский обсудил с Макроном меры по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и попросил помощи в восстановлении энергетики страны, которая выводится из строя регулярными российскими ракетными ударами, а также обсудил меры по укреплению украинской обороноспособности. Об этом сам Зеленский сообщил в личном Twitter-аккаунте.

«Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также комплекс борьбы с беспилотниками VAMPIRE. Конкретные сроки поставок и число техники неизвестны.

