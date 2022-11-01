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13:38, 1 ноября 2022Бывший СССР

США поставят Украине восемь систем ПВО NASAMS

В США заявили, что передадут Украине восемь систем ПВО и комплекс борьбы с беспилотниками
СюжетМинобороны:

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, а также комплекс борьбы с беспилотниками VAMPIRE, заявил представитель Пентагона на брифинге.

«США передадут восемь систем NASAMS и боеприпасы к ним, две системы Украина получит в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже», — заявил чиновник американского минобороны.

Он также заявил, что Вашингтон решил направить Киеву систему борьбы с беспилотниками VAMPIRE. Однако конкретных сроков поставок и числа техники госслужащий не назвал.

Накануне на Украине нашли вертолет Ми-2, простоявший на Одесской таможне в закрытом контейнере 15 лет. Таможня должна была взять его на свой баланс, а далее передать их государству, но сотрудники этого не сделали.

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Василий Мека
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