США поставят Украине восемь систем ПВО NASAMS

В США заявили, что передадут Украине восемь систем ПВО и комплекс борьбы с беспилотниками

США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, а также комплекс борьбы с беспилотниками VAMPIRE, заявил представитель Пентагона на брифинге.

«США передадут восемь систем NASAMS и боеприпасы к ним, две системы Украина получит в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже», — заявил чиновник американского минобороны.

Он также заявил, что Вашингтон решил направить Киеву систему борьбы с беспилотниками VAMPIRE. Однако конкретных сроков поставок и числа техники госслужащий не назвал.

Накануне на Украине нашли вертолет Ми-2, простоявший на Одесской таможне в закрытом контейнере 15 лет. Таможня должна была взять его на свой баланс, а далее передать их государству, но сотрудники этого не сделали.