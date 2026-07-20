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04:13, 20 июля 2026Россия

В России предложили ввести многодетный маткапитал

В ОП предложили ввести многодетный маткапитал в размере одного миллиона рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России предлагают обновить программу материнского капитала, увеличив размер выплаты за второго ребенка и введя дополнительный материнский капитал для многодетных семей в размере одного миллиона рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«Наше предложение — при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись», — сказал он.

Кроме того, Рыбальченко выступил с инициативой о введении материнского капитала для многодетных семей в размере одного миллиона рублей, который предлагается выплачивать при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

По его словам, материнский капитал остается одним из главных инструментов демографической политики. Он отметил, что практика российских регионов свидетельствует о необходимости направить основные меры поддержки на семьи, в которых рождаются второй и последующие дети.

Рыбальченко также напомнил, что с момента запуска программы в 2007 году за первое десятилетие благодаря ей родилось около трех миллионов детей, однако сейчас, по его мнению, механизм нуждается в обновлении.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить размер первоначального взноса, а также увеличение лимитов по льготной ипотеке для многодетных семей.

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