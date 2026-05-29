Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для части россиян

Матвиенко призвала снизить первый взнос по ипотеке для многодетных семей в РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить размер первоначального взноса по ипотеке для части россиян. Сделать это она призвала на заседании Совета при президенте по реализации демографической политики, ее слова приводит агентство РИА Новости.

Речь идет о многодетных семьях. По мнению парламентария, им нужно предоставить особые условия семейной ипотеки. «Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса», — уточнила она. Матвиенко напомнила, что на предыдущем заседании Совета речь шла о принципе «больше детей — меньше ставка».

Спикер Совфеда заявила, что семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. «Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы "Семейная ипотека" этот принцип будет все-таки реализован», — заключила она.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья для семей с детьми.