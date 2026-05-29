Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 29 мая 2026Экономика

Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для части россиян

Матвиенко призвала снизить первый взнос по ипотеке для многодетных семей в РФ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить размер первоначального взноса по ипотеке для части россиян. Сделать это она призвала на заседании Совета при президенте по реализации демографической политики, ее слова приводит агентство РИА Новости.

Речь идет о многодетных семьях. По мнению парламентария, им нужно предоставить особые условия семейной ипотеки. «Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса», — уточнила она. Матвиенко напомнила, что на предыдущем заседании Совета речь шла о принципе «больше детей — меньше ставка».

Спикер Совфеда заявила, что семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. «Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы "Семейная ипотека" этот принцип будет все-таки реализован», — заключила она.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья для семей с детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

    Россия допустила пилотируемые запуски к Луне с Восточного

    Россиянин пойдет под суд за сообщение про терроризм

    Популярная у звезд обувь оказалась опасной для здоровья

    Стали известны подробности заявления лидеров ЕАЭС об Армении

    Россиянам назвали способы восстановления машин после подтоплений

    Россиянка Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Иран назвал свои три принципа ведения переговоров

    Названо снижающее накопление жира в печени масло

    В России родители попались на продаже педофилам интимных фото своих же детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok