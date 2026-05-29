В Польше оценили способность ЕС быть посредником по Украине

Сикорский: ЕС не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной

Европейский союз (ЕС) не может быть посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, потому находится на стороне Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова передает ТАСС.

«Мы на стороне Украины, а не между Украиной и Россией», — подчеркнул глава польского МИД.

Он также согласился со словами верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что на данный момент преждевременно говорить о назначении представителя Европы в переговорах с Москвой.

Ранее Каллас призвала Евросоюз «не поддаваться» на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Она назвала такие обсуждения «ловушкой», в которую российская сторона хочет «втянуть» европейцев.