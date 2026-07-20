Студентка целый семестр избегала однокашника по пикантной причине

Пользовательница Reddit с ником Glitterytears92365 рассказала, как опозорилась перед сокурсником во время учебы в колледже. Это случилось на одном из первых уроков музыки.

«Занятие проходило в аудитории, где парты были расставлены полукругом вокруг пианино. Большинство учеников сидели, уткнувшись в телефоны, спрятанные за учебниками, однако один из них крепко спал, уткнувшись головой в стол. На нем были свободные, блестящие баскетбольные шорты, и да — у него была огромная эрекция. Он словно ставил палатку, в которой поместилась бы целая семья», — написала девушка.

Будучи не в силах отвести взгляд от ненадежно завуалированного шортами пениса однокурсника, она размышляла о его размере. Кроме того, девушка задумалась о том, существует ли у парней какой-то способ сокрытия застигнувшей их врасплох эрекции. Подняв глаза выше, она с ужасом убедилась, что объект ее изучения больше не спит.

«Он пристально смотрел мне в глаза. Поза выглядела расслабленной, но эрекция никуда не исчезла. Я отвела взгляд, снова коротко глянула на него, снова отвела. Меня охватила паника. Этот парень наблюдал, как я пялюсь на его член. Когда наши взгляды снова встретились, он ухмыльнулся и подмигнул. Мне хотелось умереть», — вспомнила свои ощущения автор.

После занятия парень взял свои вещи и твердым шагом все с той же полудовольной ухмылкой на лице направился к девушке. Однако та стремительно сбежала из аудитории и на протяжении целого семестра старательно избегала контакта с ним.

Ранее мужчины рассказали девственницам, готовящимся к первому сексуальному контакту, неочевидные факты о мужской анатомии. В частности, они напомнили, что порой потеря эрекции не означает отсутствия влечения к женщине.