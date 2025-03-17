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08:28, 17 марта 2025Забота о себе

Девственницам рассказали неочевидные факты о мужской анатомии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: olgashev4enko / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали девственницам, готовящимся к первому сексуальному контакту, неочевидные факты о мужской анатомии. Своими замечаниями и советами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие напомнили, что порой потеря эрекции не означает отсутствия влечения к женщине.

Тревожность по поводу своей силы в постели реальна. Она ничего не говорит о привлекательности другого человека. Когда кто-то испытывает сильное влечение к партнеру, но беспокоится о том, насколько он хорош, все может упасть

Pleasant_Scar9811пользователь Reddit

Другие обратили внимание на то, что объем спермы, выделяемой при оргазме, ничего не говорит о силе испытанных ощущений.

Не принимайте это на свой счет, если вдруг ее мало. Этот объем зависит от множества факторов

ToBePacificпользователь Reddit
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Третьи дали совет, касающийся оральных ласк — они попросили женщин не останавливаться сразу после того, как мужчина эякулировал.

Знайте, что первый выстрел — это еще не все. Продолжайте гладить и/или ласкать ртом, пока пульсация не прекратится, если только он сам не попросит об этом

FjordExplorherпользователь Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой.

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