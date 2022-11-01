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11:00, 1 ноября 2022Бывший СССР

На Украине нашли простоявший 15 лет на таможне вертолет

На Украине нашли вертолет Ми-2, простоявший 15 лет на таможне в Одессе

Фото: Telegram-канал «Офіс Генерального прокурора»

На Украине нашли вертолет Ми-2, простоявший на Одесской таможне в закрытом контейнере 15 лет. Об этом сообщил Офис генерального прокурора республики в Telegram.

«Установлено, что в зоне деятельности Одесской таможни находится 138 контейнеров с различной группой товаров, находящихся под таможенным контролем более 180 дней (…) Во время проведения очередного обыска в грузовом контейнере обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, во время обысков обнаружили алкогольную продукцию, автомобили и продукты. Уточняется, что таможня должна была взять товары на свой баланс, а далее передать их государству, но сотрудники этого не сделали. Как утверждают в Офисе генпрокурора, продолжается досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением.

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Также Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что 18 октября на Одесской таможне было обнаружено свыше 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых искусственно затянули. По информации ГБР, примерная стоимость найденной продукции составляет более 300 миллионов гривен (около 498 миллионов рублей).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за взятку начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сообщалось о проведении обысков. В СБУ отметили, что дело связано с «масштабной коррупционной схемой».

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Кристина Есикова
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