В офисе Зеленского задумались о снятии Кличко с поста мэра

Страна.ua: офис Зеленского провел совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам источника издания, в понедельник, 12 июня, прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждался вопрос состоянии убежищ в Киеве. Кроме того, Зеленский пообещал объявить в пятницу, 16 июня, проекты решений «по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей», добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что на Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Причиной их ссоры послужило состояние бомбоубежищ — выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями.