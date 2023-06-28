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13:33, 28 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о решении офиса Зеленского отложить отставку Кличко

«Страна.ua»: офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением западных стран

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского решил отложить отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) под давлением западных стран. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Попытки как-то подвинуть Кличко — наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело. И его еще подпирают наши западные партнеры», — сообщил высокопоставленный источник во власти.

Со слов другого источника, близкого к Кличко, стало известно, что Запад категорически против «уничтожения местного самоуправления». «С самого начала было понятно, что претензии насчет бомбоубежищ — недостаточное юридическое основание для снятия с этого поста», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые решения после проверки бомбоубежищ. Он также назвал «особенно циничной и позорной» ситуацию в городах, получающих значительные финансовые ресурсы.

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    Алевтина Запольская
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