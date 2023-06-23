Зеленский после проверки бомбоубежищ пообещал кадровые решения

Зеленский пообещал кадровые решения из-за неутешительного состояния бомбоубежищ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые решения после проверки бомбоубежищ. Политик написал обращение в своем Telegram-канале.

«Выводы неутешительны. Практически по всей стране», — написал Зеленский, добавив, что «особенно цинична и позорна» ситуация в городах, получающих значительные финансовые ресурсы. «Кадровые решения будут», — заключил президент.

Ранее появилась информация, что новым главой Киевской городской военной администрации (КГВА) вместо Виталия Кличко могут назначить губернатора Николаевской области Виталия Кима.

21 июня Кличко пожаловался на использование против него и центральных властей шквальной кампании по дискредитации на фоне расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами.

