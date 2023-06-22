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12:48, 22 июня 2023Бывший СССР

На Украине нашли способ снизить влияние Кличко в Киеве

«Цензор»: губернатора Николаевской области Кима могут перевести в Киев на пост главы КГВА

Фото: Edgar Su / Reuters

Новым главой Киевской городской военной администрации (КГВА) может стать губернатор Николаевской области Виталий Ким. Об этом сообщило украинское издание «Цензор» со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что назначение Кима позволит снизить влияние руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. В офисе президента Украины Владимира Зеленского «придумали, как сделать пребывание Виталия Кличко на должности главы КГГА максимально тяжелым», — сказано на сайте.

Виталий Ким получил известность как блогер, регулярно публикуя видео о ходе боев в Николаевской и Херсонской областях. Однако сейчас, как пишет издание, его популярность падает.

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«Цензор» сообщает, что Ким уже принципиально согласился на свое назначение. Однако в комментарии другим украинским изданиям, он заявил, что первый раз слышит о таком предложении.

Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и офисом президента Зеленского уже неоднократно попадал в публичную плоскость. 21 июня глава КГГА рассказал о развернутой против него информационной кампании.

Причиной конфликта стала ситуация с киевскими бомбоубежищами, которые оказались в плохом состоянии.

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    Александр Слабиев
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