Бойцы ВСУ признались в мрачном настроении из-за ситуации на поле боя

Naharnet: бойцы ВСУ мрачнеют от осознания мощи РФ и отсутствия поддержки Запада

Настроение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все мрачнее с приближением зимы. Они разочарованы, что вместо наступления они перешли в режим обороны, российские войска наращивают силы, и их беспокоит отсутствие поддержки от западных союзников, сообщает новостной портал Naharnet.

«Причина, по которой украинцы мрачны: они теперь чувствуют, что не только не преуспели в этом году... Они знают, что игра россиян улучшается. Они видят, что происходит в Конгрессе, и они видят, что произошло в ЕС (отсутствие прогресса в выделении 50 млрд евро)», — прокомментировал происходящее Ричард Бэрронс, экс-генерал армии Британии.

Основные жалобы бойцов ВСУ заключаются в том, что у Украины недостаточно ресурсов, чтобы качественно проводить обучение операторов беспилотников и ремонтировать машины в сжатые сроки. Украинские дроны, работающие на высоте до 500 метров, уступают более дальнобойным российским БПЛА с лучшим программным обеспечением, которые способны подняться на 2 тысячи метров и избежать систем РЭБ.

Также ВС РФ опережают украинские формирования с точки зрения снабжения. По данным издания, некоторые подразделения на протяжении нескольких месяцев ожидают, когда им поставят обещанное вооружение, другие укомплектованы лишь на 60 процентов.

«Главная цель на зиму — потерять как можно меньше людей. Зимой освободить Донецк или Бахмут не представляется возможным, потому что у них (россиян) слишком много живой силы», — сказал командир мехбатальона под Бахмутом.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал сроки обрушения фронта ВСУ. По его словам, организованное украинское сопротивление может закончиться уже весной 2024 года.