Балицкий: организованное сопротивление ВСУ может закончиться весной 2024 года

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года — «скорее всего, фронт рухнет», такие сроки спрогнозировал в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». «Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка», — заявил Балицкий.

Он отметил, что националистических батальонов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний момент практически не осталось, а армия страны «состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем», а из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой идут ее «большие потери».

Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым ВСУ не смогут наступать даже в случае получения помощи от союзников. В этой связи США и ЕС не верят, что выделение военной поддержки хотя бы в какой-то форме приведет к существенному прорыву Украины на поле боя.

12 декабря глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска поступательно продвигаются. По его словам, значительное продвижение зафиксировано северо-восточнее села Новопокровка.