Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

Балицкий заявил о значительном продвижении ВС РФ у Новопокровки в Запорожье

Российские войска поступательно продвигаются в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как стало известно из сообщения главы Запорожья, обстановка на передовой остается стабильно напряженной, однако Вооруженные силы России продолжают наступление. Так, значительное продвижение зафиксировано в северо-восточнее села Новопокровка.

«Противник несет значительные потери. Мы знаем о том, что с позиций выводят части нацистской группировки "Марун", которая понесла значительные потери и нуждается в восстановлении боеспособности», — сообщил Балицкий.

По словам губернатора, российские военные контролируют переброску соединений противника и знают о всех планах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. Как рассказала экс-замглавы Министерства обороны республики, напряженная для ВСУ ситуация складывается на купянском, краснолиманском, артемовском, марьинском и авдеевском направлениях.