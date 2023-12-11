На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила о сложной ситуации у ВСУ на 5 направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. Об этом экс-замглавы Министерства обороны (МО) республики Анна Маляр заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, напряженная для ВСУ ситуация складывается на купянском, краснолиманском, артемовском, марьинском и авдеевском направлениях, где в настоящий момент идут активные боевые действия.