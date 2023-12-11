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10:28, 11 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила о сложной ситуации у ВСУ на 5 направлениях

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. Об этом экс-замглавы Министерства обороны (МО) республики Анна Маляр заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, напряженная для ВСУ ситуация складывается на купянском, краснолиманском, артемовском, марьинском и авдеевском направлениях, где в настоящий момент идут активные боевые действия.

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      Алевтина Запольская
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