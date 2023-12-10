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22:45, 10 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о наступлении армии России по всему фронту

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: ВС РФ наступают по всему фронту
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские войска продолжают наступление по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

По его словам, вместе с украинскими военными, которые командуют боевыми действиями в восточном направлении, он детально проанализировал обстановку, рассмотрел варианты дальнейших мер. «Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту», — указал Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России спокойно идут к достижению своих целей в рамках специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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