Зеленский назвал причину наступления России

Зеленский: Россия продолжает наступать без страха противостояния со всем миром

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход конфликта с Россией. Об этом он высказался в беседе с The Sun, опубликованной на YouTube.

Зеленский подчеркнул, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.

Украинский политик также пожаловался на нехватку западного оружия и призвал увеличить поставки техники для Киева.

«Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги», — заключил он.

Ранее Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии и средства противовоздушной обороны (ПВО). Украина также получит дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.