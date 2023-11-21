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05:16, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский назвал причину наступления России

Зеленский: Россия продолжает наступать без страха противостояния со всем миром
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alain Rolland / EU 2023 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход конфликта с Россией. Об этом он высказался в беседе с The Sun, опубликованной на YouTube.

Зеленский подчеркнул, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.

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Украинский политик также пожаловался на нехватку западного оружия и призвал увеличить поставки техники для Киева.

«Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги», — заключил он.

Ранее Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии и средства противовоздушной обороны (ПВО). Украина также получит дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Оружие России
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      Марина Совина
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