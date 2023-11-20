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21:42, 20 ноября 2023Мир

В США анонсировали поставку дополнительной РСЗО HIMARS Украине

Пентагон заявил о передаче Украине дополнительной РСЗО HIMARS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в заявлении американского военного ведомства, передает РИА Новости.

Новый пакет поддержки Киеву оценивают примерно в 100 миллионов долларов. Кроме системы HIMARS, в него войдут боеприпасы к ней и зенитные ракеты «Стингер», а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в зимних условиях, запчасти и вспомогательное снаряжение.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американского Минобороны назвал честью встречу с украинским лидером. Он обещал вместе с союзниками и партнерами продолжить поддерживать боевые потребности Украины.

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      Марина Совина
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