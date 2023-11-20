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20:29, 20 ноября 2023Мир

Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на 100 миллионов долларов

Глава Пентагона Остин объявил о новой военной помощи Украине на 100 млн долларов
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американского Минобороны назвал честью встречу с украинским лидером. Он пообещал вместе с союзниками и партнерами продолжить поддерживать боевые потребности Украины.

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      Семен Александров
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