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16:51, 20 ноября 2023Мир

Глава Пентагона встретился с Зеленским в Киеве

Глава Пентагона Остин встретился с Зеленским в Киеве

Фото: W.G. Dunlop / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Пентагона написал на свой странице в социальной сети X (в прошлом Twitter).

Глава американского Минобороны назвал честью встречу с украинским лидером. «Мы вместе с нашими союзниками и партнерами продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности», — заявил он.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.

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      Виктория Кондратьева
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