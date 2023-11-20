Глава Пентагона встретился с Зеленским в Киеве

Глава Пентагона Остин встретился с Зеленским в Киеве

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Пентагона написал на свой странице в социальной сети X (в прошлом Twitter).

Глава американского Минобороны назвал честью встречу с украинским лидером. «Мы вместе с нашими союзниками и партнерами продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности», — заявил он.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.