Пентагон отказался уточнить количество средств для Украины

В Пентагоне отказались уточнить количество выделенных для Украины средств

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство отказалось уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. Ее слова приводит ТАСС.

На регулярном брифинге Сингх отказалась уточнить количество выделенных для Украины средств и подчеркнула, что обнародование этих данных не будет полезным для Киева, однако якобы станет выгодным для России.

«И поэтому я просто не могу сообщить вам, на сколько нам хватит [уже имеющегося] пакета [помощи Украине] , мы будем продолжать говорить, что нам нужно, чтобы Конгресс принял этот дополнительный запрос», — отметила она.

Представитель ведомства добавила, что в Пентагоне знают о планах Киева продолжать контрнаступление. Необходимость Киева в поддержке обязательно обсудят на следующей контактной группе по обороне Украины, заверила она.

Ранее в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, уже одобренный Палатой представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.

