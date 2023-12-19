В США заявили об отсутствии у Украины возможности наступления

Bloomberg: ВСУ не смогут наступать даже в случае получения помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, получат военную помощь от стран Запада, однако даже в случае ее получения Украина не сможет наступать. Об этом сообщат агентство Bloomberg.

«Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», — отмечает издание со ссылкой на анонимные источники.

Кроме того, агентство со ссылкой на европейских чиновников добавляет, что нынешняя ситуация негативно сказывается на обороноспособности Украины. В данном случае возможно заключение соглашения о прекращении огня на российских условиях.

Ранее сенатор от Демократической партии Чак Шумер заявил, что участники переговоров в Конгрессе США до сих пор далеки от сделки, по которой будет принята военная помощь Украине, из-за позиции Республиканской партии. В свою очередь, республиканцы потребовали не принуждать сторону к голосованию, а также показать все возможности ее реализации.