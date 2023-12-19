В Сенате США прокомментировали состояние сделки по Украине
Участники переговоров до сих пор далеки от сделки, по которой будет принята военная помощь Украине, из-за позиции Республиканской партии. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Чак Шумер, передает The New York Times (NYT).
«Чтобы это сделать, потребуется еще некоторое время», — рассказал сенатор, не упомянув ситуацию с помощью Украине.
Кроме того, в материале газеты отмечается, что республиканцы предостерегли Шумера от оптимистичных оценок по переговорам по украинской сделке. Они потребовали не принуждать сторону к голосованию, а также показать все возможности ее реализации.
Ранее ряд республиканских и демократических сенаторов заявил о достижении прогресса на переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение новой помощи Украине. В частности, Шумер подчеркнул, что он «воодушевлен прогрессом».