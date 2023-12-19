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08:38, 19 декабря 2023Мир

В Сенате США прокомментировали состояние сделки по Украине

Сенатор Шумер: участники переговоров далеки от сделки по Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Участники переговоров до сих пор далеки от сделки, по которой будет принята военная помощь Украине, из-за позиции Республиканской партии. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Чак Шумер, передает The New York Times (NYT).

«Чтобы это сделать, потребуется еще некоторое время», — рассказал сенатор, не упомянув ситуацию с помощью Украине.

Кроме того, в материале газеты отмечается, что республиканцы предостерегли Шумера от оптимистичных оценок по переговорам по украинской сделке. Они потребовали не принуждать сторону к голосованию, а также показать все возможности ее реализации.

Ранее ряд республиканских и демократических сенаторов заявил о достижении прогресса на переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение новой помощи Украине. В частности, Шумер подчеркнул, что он «воодушевлен прогрессом».

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      Максим Габриелян
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