В Сенате США прокомментировали состояние сделки по Украине

Сенатор Шумер: участники переговоров далеки от сделки по Украине

Участники переговоров до сих пор далеки от сделки, по которой будет принята военная помощь Украине, из-за позиции Республиканской партии. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Чак Шумер, передает The New York Times (NYT).

«Чтобы это сделать, потребуется еще некоторое время», — рассказал сенатор, не упомянув ситуацию с помощью Украине.

Кроме того, в материале газеты отмечается, что республиканцы предостерегли Шумера от оптимистичных оценок по переговорам по украинской сделке. Они потребовали не принуждать сторону к голосованию, а также показать все возможности ее реализации.

Ранее ряд республиканских и демократических сенаторов заявил о достижении прогресса на переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение новой помощи Украине. В частности, Шумер подчеркнул, что он «воодушевлен прогрессом».