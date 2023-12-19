В сенате США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

Обе фракции сената США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

Республиканцы и демократы в сенате США достигли прогресса на переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение новой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера демократического большинства Чака Шумера, работа пока не завершена, но обсуждение развивается в правильном направлении. Он подчеркнул, что «воодушевлен прогрессом».

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что в минувшие выходные был достигнут «дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности».

Ранее Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения 60 миллиардов долларов в качестве помощи Украине. Республиканцы настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование ситуации на южной границе США. Они ставят это условием для обсуждения выделения дополнительных денег Киеву.