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02:03, 19 декабря 2023Мир

В сенате США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

Обе фракции сената США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

Фото: Hannah McKay / Reuters

Республиканцы и демократы в сенате США достигли прогресса на переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение новой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера демократического большинства Чака Шумера, работа пока не завершена, но обсуждение развивается в правильном направлении. Он подчеркнул, что «воодушевлен прогрессом».

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что в минувшие выходные был достигнут «дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности».

Ранее Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения 60 миллиардов долларов в качестве помощи Украине. Республиканцы настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование ситуации на южной границе США. Они ставят это условием для обсуждения выделения дополнительных денег Киеву.

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      Марина Совина
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