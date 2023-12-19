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20:08, 19 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о приближающемся поражении на фронте

Зеленский: в начале боевых действий ситуация на Украине была сложнее текущей

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос от западных СМИ о приближающемся поражении Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в начале боевых действий в 2022 году ситуация в республике была существенно сложнее текущей. «Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что для ВСУ на сегодняшний день существуют вызовы, связанные с количеством поставляемых артиллерийских систем и снарядов, противотанковых ракетных комплексов и ремонтом артиллерийских систем.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления украинской армии на южном направлении. Как считает глава государства, на результат повлияло отсутствие контроля ВСУ над небом.

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