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19:46, 19 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге

Зеленский: отсутствие контроля над небом повлияло на контрнаступление ВСУ на юге
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин неудачи наступления Вооруженных сил республики (ВСУ) на юге. Об этом он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, на результат летнего контрнаступления ВСУ на южном направлении повлияло отсутствие контроля украинской армии над небом. «Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений», – пояснил глава республики.

Зеленский также заявил, что Киев рассчитывает получить зимой несколько новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для обеспечения противовоздушной обороны. Точное их число он называть не стал, поскольку «пообещал не говорить количество, пока они не будут защищены».

Ранее президент Украины сообщал о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По его оценке, мобилизация в подобном формате обойдется властям республики дополнительно в 500 миллиардов гривен.

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      Алевтина Запольская
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