К чиновникам МО Украины пришли с обысками. Им грозит до 12 лет заключения за кражу $40 млн на закупках для ВСУ

СБУ подтвердила обыски у чиновников МО Украины по делу о хищении $40 млн

В ночь на 28 января в сети распространилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) якобы пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны республики, также следственные действия проводились у менеджеров «Львовского арсенала». Фигурантов подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны (ВСУ).

Позднее пресс-служба СБУ официально подтвердила происходящее. Фигурантам вменяют преступление по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

Подозрение вынесли бывшему (по неподтвержденным данным, это Александр Лиев) и нынешнему руководителям Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО, главе и коммерческому директору компании «Львовский арсенал» и их сообщнику — представителю иностранной коммерческой структуры. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 миллиарда бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ пресс-служба СБУ

По версии следствия, деньги из госбюджета украли с помощью закупки 100 тысяч минометных выстрелов для украинской армии. Для этого с поставщиком вооружений «Львовский арсенал» в августе 2022 года заключили контракт. Однако Украина не получила ни одного артснаряда, часть средств была выведена в тень за границей, часть осталась на счетах украинской компании. Похищенные деньги арестовали, теперь поставлена задача вернуть их в бюджет республики.

Документирование преступления происходило при полном содействии действующего министра обороны пресс-служба СБУ

Также сотрудники СБУ задержали одного из подозреваемых, который пытался уехать из страны, его заключили под стражу, меры пресечения другим фигурантам пока не вынесены.

Борьба с коррупцией — через кадровые перестановки и сокрытие правды

Проблема коррупции на Украине, в частности, в оборонном ведомстве, вскрылась давно. Еще в марте 2023 года в МО Украины учредили антикоррупционный департамент. Жителей республики призвали обращаться туда в случае «выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок». Ключевой целью созданного подразделения назвали реализацию принципа нулевой толерантности к коррупции.

В сентябре 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский совершил кадровые перестановки, уволив главу Минобороны Алексея Резникова и назначив на его место Рустема Умерова.

Новый министр сразу предупредил о проведении аудита всех направлений, чтобы разработать стратегию национальной безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Он указал, что основной задачей Минобороны станет борьба с коррупцией.

С тех пор на Украине было раскрыто несколько громких коррупционных дел в оборонном ведомстве. Двух бывших высокопоставленных служебных лиц из МО, один из которых в прошлом занимал должность замминистра, обвинили в воровстве на закупках формы для ВСУ. Также бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну объявили подозрения по делу о поставках товаров для украинской армии, после чего ведомство разорвало все контракты с его фирмами. Гринкевича обвиняют в нанесении Минобороны ущерба более чем на миллиард гривен из-за коррупционных схем.

Со сменой руководства МО вскрылась еще одна история — попытка сокрыть правду через препятствование деятельности журналиста, расследовавшего случаи коррупции в республике. По неподтвержденным данным, речь шла об основателе проекта «Наши деньги» Юрии Николове. В связи с этим офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело.

Журналист рассказал, что годом ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников просил СБУ завести на него дело за подрыв обороноспособности страны за статьи о коррупции в армии. То, что Резникова в итоге сняли с должности, по мнению Николова, могло помочь ему остаться на свободе и продолжить писать разоблачительные материалы.

В повальной коррупции подозревают даже президента Украины Владимира Зеленского

Опрос в сентябре 2023 года показал, что 78 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Так как и западных партнеров, предоставляющих финансовую помощь Киеву, крайне беспокоила ситуация с коррупцией в республике, 55 процентов опрошенных сочли, что поставлять оружие ВСУ следует только при условии успешной борьбы с этой проблемой.

Самого Зеленского также подозревали в растрате госбюджета. Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос обвинил его в том, что с 2012 года украинский лидер и его приближенные вывели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от бизнесмена Игоря Коломойского. Кроме того, добавил он, в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом приобретал недвижимость за границей на средства из госбюджета.

Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Гео Лерос депутат Верховной Рады Украины

Тем временем беспокойство Запада от отсутствия отчетности о предоставляемой Украине помощи только усиливается. Несмотря на публичную поддержку Киева, даже в США признают республику самым коррумпированным государством Европы.