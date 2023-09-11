Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

Соцопрос: 78 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию

Подавляющее большинство украинцев признали, что президент страны Владимир Зеленский несет ответственность за коррупцию в стране. Об этом свидетельствуют данные фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«По состоянию на начало июля 2023 года 78 процентов респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях», — говорится в сообщении. При этом не согласны с утверждением лишь 18 процентов опрошенных.

При этом более половины респондентов не согласились с тем, что критика власти за коррупцию «дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров». 55 процентов опрошенных считают, что поставлять Киеву оружие следует только при условии успешной борьбы с коррупцией.

Ранее Зеленский заявил, что коррупционные случаи на Украине не касаются помощи, которую предоставляют партнеры Киева. «Это не касается оружия наших партнеров, или денег на вооружение, или денег для бюджета, чтобы выплачивать пенсии», — сказал он.