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15:09, 11 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о связи коррупционных случаев с помощью от партнеров

Зеленский заявил, что коррупционные случаи не касаются помощи от партнеров

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Коррупционные случаи на Украине не касаются помощи, которую предоставляют партнеры Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Все эти [коррупционные] дела не связаны с помощью от наших партнеров. Это не касается оружия наших партнеров, или денег на вооружение, или денег для бюджета, чтобы выплачивать пенсии. (…) Это не касается партнеров», — сказал глава государства.

Ранее в обзоре генерального инспектора Госдепа США об украинской коррупции говорилось, что такая деятельность угрожает эффективности помощи от Вашингтона в долгосрочной перспективе. Как подчеркивалось в документе, этот факт особенно важен в контексте того, что американская сторона планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины.

Позже Зеленский сообщил об увольнении Алексея Резникова, который возглавлял Минобороны страны. Отмечалось, что его назначат послом республики в Великобритании. Резников занимал свой пост с ноября 2021 года.

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    Кристина Есикова
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