Зеленский высказался о связи коррупционных случаев с помощью от партнеров

Зеленский заявил, что коррупционные случаи не касаются помощи от партнеров

Коррупционные случаи на Украине не касаются помощи, которую предоставляют партнеры Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Все эти [коррупционные] дела не связаны с помощью от наших партнеров. Это не касается оружия наших партнеров, или денег на вооружение, или денег для бюджета, чтобы выплачивать пенсии. (…) Это не касается партнеров», — сказал глава государства.

Ранее в обзоре генерального инспектора Госдепа США об украинской коррупции говорилось, что такая деятельность угрожает эффективности помощи от Вашингтона в долгосрочной перспективе. Как подчеркивалось в документе, этот факт особенно важен в контексте того, что американская сторона планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины.

Позже Зеленский сообщил об увольнении Алексея Резникова, который возглавлял Минобороны страны. Отмечалось, что его назначат послом республики в Великобритании. Резников занимал свой пост с ноября 2021 года.