В Госдепе сочли коррупцию на Украине угрозой для помощи от США

Госдеп: коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США

Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в обзоре генерального инспектора Госдепа США на соответствующую тему, передает РИА Новости.

«Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора», — говорится в документе. Отмечается, что данный факт особенно важен в контексте того, что американская сторона планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины.

Генеральный инспектор Госдепа счел, что расширение штата американского посольства в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности контролировать то, куда уходит выделяемая помощь.

В июне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в адрес Украины ни разу не прозвучало слово «коррупция», что говорит о росте доверия к Киеву.