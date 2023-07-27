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21:21, 27 июля 2023Мир

В Госдепе сочли коррупцию на Украине угрозой для помощи от США

Госдеп: коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США

Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от США в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в обзоре генерального инспектора Госдепа США на соответствующую тему, передает РИА Новости.

«Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора», — говорится в документе. Отмечается, что данный факт особенно важен в контексте того, что американская сторона планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины.

Генеральный инспектор Госдепа счел, что расширение штата американского посольства в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности контролировать то, куда уходит выделяемая помощь.

В июне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в адрес Украины ни разу не прозвучало слово «коррупция», что говорит о росте доверия к Киеву.

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    Марина Совина
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