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17:32, 19 июля 2023Бывший СССР

На Украине оценили уровень коррупции в стране

Министр обороны Украины: на саммите НАТО в адрес Киева не было обвинений в коррупции

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На саммите НАТО в Вильнюсе в адрес Украины ни разу не прозвучало слово «коррупция», что говорит о росте доверия к Киеву. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Telegram-канал «Новое издание».

По его мнению, это является признаком успешности усилий по борьбе с коррупцией. «Это означает, что наши усилия — и Верховной Рады, и созданных антикоррупционных органов — партнеры оценили, и уровень доверия поднялся», — заявил он.

Поэтому, считает Резников, западные страны сейчас ожидают от Украины реформы. А вот коррупцию, по его мнению, уже удалось победить.

Ранее коррупцию назвали формальным поводом для того, чтобы не принимать Украину в НАТО. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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    Александр Слабиев
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