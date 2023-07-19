На Украине оценили уровень коррупции в стране

Министр обороны Украины: на саммите НАТО в адрес Киева не было обвинений в коррупции

На саммите НАТО в Вильнюсе в адрес Украины ни разу не прозвучало слово «коррупция», что говорит о росте доверия к Киеву. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Telegram-канал «Новое издание».

По его мнению, это является признаком успешности усилий по борьбе с коррупцией. «Это означает, что наши усилия — и Верховной Рады, и созданных антикоррупционных органов — партнеры оценили, и уровень доверия поднялся», — заявил он.

Поэтому, считает Резников, западные страны сейчас ожидают от Украины реформы. А вот коррупцию, по его мнению, уже удалось победить.

Ранее коррупцию назвали формальным поводом для того, чтобы не принимать Украину в НАТО. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.