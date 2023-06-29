Названо условие вступления Украины в НАТО

Политолог Блохин: вступление Украины в НАТО станет возможным только после окончания СВО

В долгосрочной перспективе Североатлантический альянс может принять в свой состав Украину, однако такой сценарий будет возможен только после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Я могу предположить, что, вполне возможно, Украину примут в НАТО, но только после завершения СВО и если от Украины останется какая-либо территория (...) Вот в таком случае ее возьмут и накачают уже не простым вооружением, которое сейчас поставляют, а оружием как раз стратегического характера. Для нас это будет затишьем перед бурей, еще большей проблемой, чем до начала СВО», — заявил специалист.

Этот вопрос будет решаться уже после СВО, когда закончится конфликт и будут достигнуты какие-то договоренности, — вот тогда Украину могут принять в НАТО Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Блохин подчеркнул, что на данный момент «формальным поводом», по которому Украину не принимают в состав НАТО является коррупция в стране. Политолог также напомнил, что Североатлантический альянс не принимает в свой состав государства, у которых есть территориальные споры с другими странами.

«Украине уже не один год обещают это членство в НАТО, но ее так и не берут, а не берут по той причине, что Запад и так устраивает сложившаяся система отношений с Украиной. Обещать они могут еще не один год», — заключил эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о перспективах вступления Киева в организацию, заявил, что альянс пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе, добавив, что рассмотрит вопрос о стремлении Украины к членству только после саммита. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул, что «решение Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО».